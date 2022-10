“நல்லா இடுப்ப வளைச்சு நெளிச்சு ஆடணும்”… மஞ்சு வாரியரை சுளுக்கெடுத்த பிரபுதேவா…

திருவனந்தபுரம்: மலையாள முன்னணி நடிகையான மஞ்சு வாரியர் தமிழில் அஜித்தின் 61வது படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

மலையாளத்தில் மஞ்சு வாரியர் நடித்துள்ள ஆயிஷா திரைப்படம் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

ஆயிஷா படத்துக்காக பிரபுதேவா, மஞ்சு வாரியர் கூட்டணியில் வெரைட்டியான அரபிக் குத்து பாடல் வெளியாகி ட்ரெண்டிங்கில் உள்ளது.

சூப்பர்ஸ்டார் பைக் ரைடர் அஜித்.. இமயமலையில் ஏகே 61 ஹீரோயினுடன் பைக் ரைடு.. மஞ்சு வாரியர் பாராட்டு!

English summary

The second single from the Malayalam film 'Ayisha' starring Manju Warrier is out. Prabhu Deva choreographed the song which starts as Kannilu Kannilu. This song is trending now for the Prabhu Deva and Manju Warrior combo