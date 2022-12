கிறிஸ்தவ மதப் பிரசார படமா செம்பி? இயக்குநர் பிரபு சாலமனை விளாசிய பத்திரிகையாளர்கள்.. என்ன ஆச்சு?

சென்னை: இயக்குநர் பிரபு சாலமன் இயக்கத்தில் குக் வித் கோமாளி பிரபலம் அஸ்வின், கோவை சரளா நடிப்பில் உருவாகி உள்ள செம்பி படம் நாளை திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இந்நிலையில், அந்த படத்தின் பிரஷ் ஷோவில் இயக்குநர் பிரபு சாலமனிடம் பத்திரிகையாளர்கள் சிலர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

செம்பி படத்தின் மூலம் இயக்குநர் பிரபு சாலமன் கிறிஸ்துவ மதப் பிரசாரம் செய்கிறாரா என சில பத்திரிகையாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விகள் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது.

அதற்கு காரணம் செம்பி படத்தில் பைபிளில் இருந்து இடம்பெற்ற ஒரு வாசகம் தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Prabhu Solomon try to preach Christianity via Sembi movie controversy sparked at the press show today. Some media persons asked him why he quoted bible quotes at the end of the movie.