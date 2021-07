கோமாளி பட இயக்குனரின் அடுத்த படத்தில் நடிக்கும் முன்னணி ஹீரோ!

சென்னை : நடிகர் ஜெயம் ரவியின் வித்தியாசமான நடிப்பில் 2019 இல் வெளியான திரைப்படம் கோமாளி.

முழுக்க முழுக்க காமெடி திரைப்படமாக வெளியாகி அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களையும் சிரிக்க வைத்ததோடு சிந்திக்கவும் வைத்தது.

இப்படத்தை இயக்கி இருந்த இயக்குனர் பிரதீப் ரங்கநாதனின் அடுத்த திரைப்படத்தில் முன்னணி ஹீரோ ஒருவர் நடிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளது.

English summary

Komali movid Director Pradeep Ranganathan is coming up with his next movie, in which he may direct Actor Vikram, say sources.