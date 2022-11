டாப் ஹீரோக்கள் படங்களுக்கே தண்ணிக் காட்டிய லவ் டுடே… முதல் நாளிலேயே வசூல் மழை தான்

சென்னை: இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் காஃபி வித் காதல், நித்தம் ஒரு வானம், லவ் டுடே ஆகிய படங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மூன்று படங்களுக்குமே ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு காணப்பட்ட நிலையில், பிரதீப் ரங்கநாதனின் லவ் டுடே படத்துக்கு நல்ல ஓப்பனிங் கிடைத்துள்ளது.

லவ் டுடே திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் முன்னணி ஹீரோக்களின் படங்களுக்கே டஃப் கொடுத்துள்ளதாக கோலிவுட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

After Diwali, more films are released in theaters this week. Coffee with Kadhal, Nitham Oru Vaanam, Love Today, and Banaras are released. In this, Pradeep Ranganathan's Love Today has collected Rs 2 crore on its first day.