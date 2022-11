பாக்ஸ் ஆபிஸில் சொல்லி அடிக்கும் லவ் டுடே… இந்த வாரம் ரிலீஸான படங்களுக்கும் டஃப் கொடுத்த பிரதீப்!

சென்னை: அதர்வா நடித்துள்ள பட்டத்து அரசன், சந்தானம் நடிப்பில் ஏஜெண்ட் கண்ணாயிரம், சசிகுமாரின் காரி ஆகிய படங்கள் இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாகின.

கோலிவுட் பாக்ஸ் ஆபிஸில் எந்தப் படம் மாஸ் காட்டப் போகிறது என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர்.

ஆனால், தொடர்ந்து மூன்றாவது வாரமும் பிரதீப் ரங்கநாதனின் லவ் டுடே, திரைப்படம் தான் பாக்ஸ் ஆபிஸில் சக்கைப்போடு போட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நிறைவடைந்த சிம்புவின் பத்து தல படத்தின் சூட்டிங்.. அடுத்த அப்டேட்டை வெளியிடும் படக்குழு!

English summary

4 Tamil movies were released in theaters this week. Atharvaa's Pattathu Arasan, Santhanam's Agent Kannayiram, and Sasikumar's Kaari were awaited by the fans. But Pradeep Ranganathan's Love Today has also topped the box office this week. It has been reported that Love Today has collected Rs 85 crore worldwide.