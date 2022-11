50 கோடியை தட்டி தூக்கிய லவ் டுடே..பாக்ஸ் ஆபிசில் தொடர் சாதனை..கூட்டம் கூட்டமா படையெடுக்கும் மக்கள்!

சென்னை : பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்கத்தில் உருவான லவ் டுடே படம் திரையரங்கில் சக்கைபோடு போட்டு ரூ50 கோடியை அசால்டாக தட்டி தூக்கி உள்ளது.

கோமாளி படத்தின் மூலம் இயக்குனரான பிரதீப் ரங்கநாதன் அடுத்து லவ் டுடே என்ற படத்தை இயக்கி இதில் நடித்தும் இருக்கிறார்.

லவ் டுடே படத்தின் டிரைலர் வெளியானதிலிருந்து படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு, டீன் ஏஜ் ரசிகர்களுக்கு அதிகரித்து பட வெளியீட்டுக்காக காத்திருந்தனர்.

சிம்பு பட போஸ்டரும் விஜய் பட தலைப்பும்தான் பப்ளிசிட்டிக்கு உதவுச்சு... லவ் டுடே பிரதீப் ரங்கநாதன்

