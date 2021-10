ராமரையே மதிக்காத பிரகாஷ் ராஜ்...சரியாக காய் நகர்த்தும் விஷ்ணு மஞ்சு

ஐதராபாத் : MAA (Movie Artistes Association) தலைவர் பதவிக்கான தேர்தல் அக்டோபர் 10 ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதனால் தெலுங்கு திரையுலகமே பரபரப்பாக உள்ளது. இந்த தேர்தலுக்கான பிரச்சாரமும் சூடுபிடித்துள்ளது.

நிவின்பாலி-அஞ்சலியின் படப்பிடிப்பு ராமேஸ்வரத்தில் துவங்கியது... இயக்குநர் ராம்

இந்த தேர்தலில் இருந்து பந்தல கணேஷ் மற்றும் சிவிஎல் நரசிம்ம ராவ் ஆகியோர் பாதியிலேயே விலகிக் கொண்டனர். இதனால் பிரகாஷ் ராஜ் மற்றும் தெலுங்கு பிரபல ஹீரோ மோகன்பாபுவின் மகன் விஷ்ணு மஞ்சு இடையே நேரடி மோதல் நிலவுகிறது. கடும் எதிர்ப்புக்களை கடந்தே இந்த தேர்தலில் பிரகாஷ் ராஜ் போட்டியிடுகிறார்.

English summary

MAA polls to be held on october 10th. prakash raj and vishnu manju are directly fighting in polls. in this situation, vishnu manju mentioned prakash raj's controvertial speech in past days about lord rama and ram leela.