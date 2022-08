செல்லம்...நான் வந்துட்டேன்...வாரிசு பற்றி சூப்பரா சொன்ன பிரகாஷ்ராஜ்

சென்னை : டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் வாரிசு படத்தில் நடித்து வருகிறார் விஜய். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் விசாகப்பட்டினத்தில் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது.

பைலிங்குவல் படமாக தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் உருவாகும் இந்த படம் 2023 ம் ஆண்டு பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக சொல்லப்பட்டுள்ளது.

குடும்ப சென்டிமென்ட், ஆக்ஷன் படமாக உருவாக்கப்பட்டு வரும் வாரிசு படத்தின் பெரும்பாலான காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டு விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால் விஜய் ரசிகர்கள் செம குஷியாகி உள்ளனர்.

English summary

In his recent interview, Prakash Raj shared his working experience with Vijay in Varisu. He said, "It's a Vijay film.. Chellathoda vela pathu 15 years aachu.. we are back now.. it's an interesting film".