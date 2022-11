அந்த கட்சியில் சேரப் போறீங்களா விஷால்.. பிரகாஷ் ராஜ் கேட்ட நறுக் கேள்வி.. டிரெண்டாகும் ட்வீட்!

சென்னை: நடிகர் விஷால் பிரதமர் மோடியை புகழ்ந்து ட்வீட் போட்ட நிலையில், பதிலுக்கு மோடி நன்றி தெரிவித்து இருப்பது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

கங்கனா ரனாவத்தை தொடர்ந்து நடிகர் விஷாலும் பாஜகவில் இணைய போகிறாரா என்கிற பரபரப்பான பேச்சுக்கள் எழுந்துள்ளன.

இந்நிலையில், நடிகரும் அரசியல் விமர்சகருமான பிரகாஷ் ராஜ் நடிகர் விஷாலை கலாய்த்து போட்டுள்ள ட்வீட் டிரெண்டாகி வருகிறது.

குஸ்தி போட ரெடியாகும் விஷ்ணு விஷால்..“கட்டா குஸ்தி“புது படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியானது!

English summary

Prakash Raj trolls Vishal after he gets reply from PM Modi for his praising tweet. Fans also commented Vishal soon enter into politics and join in BJP party.