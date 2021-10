சினேகாவை என்னம்மா வாழ்த்தி இருக்கார் பிரசன்னா... பொறாமைப்படும் பெண்கள்

சென்னை : புன்னகை இளவரசி என தமிழ் சினிமா ரசிகர்களால் பாசமாக அழைக்கப்படுபவர் சினேகா. தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு என தென்னிந்திய மொழிகளில் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக பிரபலமான முன்னணி நடிகையாக இருந்து வருபவர்.

தனது அழகிய புன்னகையாலும், க்யூட்டான நடிப்பாலும் ரசிகர்களை கவர்ந்த சினேகா, 2000 ம் ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியான இங்ஙனே ஒரு நிலாபக்ஷி என்ற படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமானார். பிறகு தெலுங்கில் 2001 ம் ஆண்டு கோபிசந்திற்கு ஜோடியாக தோளி வளப்பு என்ற படத்தில் நடித்தார்.

English summary

yesterday sneha celebrates her birthday. for this day prasanna shared sneha's beautiful photo in his instagram page and wished with love. fans liked this post and shared lots.