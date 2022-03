அந்த 138 ஓட்டு எப்படி வந்தது...விஷால் அணி ஏன் கேள்வி கேட்கல...சந்தேகத்தை கிளப்பிய பிசாந்த்

சென்னை : நடிகர் சங்க தேர்தல் 2019 ம் ஆண்டு நடத்தப்பட்டது. இதில் விஷால் தலைமையிலான பாண்டவர் அணி, பாக்யராஜ் தலைமையிலான சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் என இரு அணிகள் போட்டியிட்டன. பிறகு இந்த தேர்தலில் முறை கேடு நடந்துள்ளதால் தேர்தலை செல்லாது என அறிவிக்கும் படி ஐகோர்ட்டில் வழக்கு போட்டனர்.

இரண்டு ஆண்டுகளாக நடந்த வழக்கில் சமீபத்தில் தான், நடிகர் சங்க தேர்தலில் செல்லும். அதில் பதிவான ஓட்டுக்களை விரைவில் எண்ண வேண்டும் என கோர்ட் தீர்ப்பு வழங்கியது. ஆனால் ஓட்டு எண்ணிக்கையையும் எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டு, பிறகு அதுவும் தள்ளுபடியானது. இதனால் மார்ச் 20 ம் தேதி ஓட்டு எண்ணிக்கை நடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

English summary

In nadigar sangam election Pandavar team won and Nassar maintain his president post. Now actor Prasanth questioned that where did extra 138 votes comes from. why no one frm opposite not asking questions about the extra votes.