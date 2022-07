பிரதாப் போத்தன்..வித்தியாசமான வேடங்களில் கலக்கியவர்..80 களில் மனதோடு பேசிய நாயகன்

சென்னை: பிரதாப் போத்தன் 80 களில் ஹீரோவாக அறிமுகமானவர். மலையாளம், தமிழ் படங்களில் முத்திரைப்பதித்தவர். தனது 69 வது வயதில் இன்று காலமானார்.

எப்போதும் வித்தியாசமான வேடங்களில் நடித்து புகழ்பெற்றவர் பிரதாப் போத்தன். கடந்த 40 ஆண்டு காலமாக சினிமா உலகில் பிரபலமாக இருந்து வருகிறார்.

தமிழ், மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் படங்களை இயக்கியும் இருக்கிறார், இவர் கடைசியாக நடிகர் மோஹன்லால் இயக்கத்தில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Pratap Pothen made his debut as a hero in the 80s. He has made his mark in Malayalam and Tamil films. He passed away today at the age of 69.