புரட்சித் தலைவர் பட்டத்துக்கு யாரும் ஆசைப்படல.. சூப்பர் ஸ்டார் மட்டும் ஏன்? பிரவீன் காந்தி விளாசல்!

சென்னை: விஜய் மற்றும் அஜித்துக்கு இடையே தான் போட்டி நிலவி வருகிறது என்றும் ரஜினிகாந்த் பக்கம் எல்லாம் நீங்க திரும்பிக் கூட பார்க்கக் கூடாது என விவாத நிகழ்ச்சியில் இயக்குநர் பிரவீன் காந்தி விளாசி உள்ளது பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

வாரிசு இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு பிறகு மிகப்பெரிய சர்ச்சை வெடித்துள்ளது. சூப்பர் ஸ்டார் பட்டத்தை விஜய்க்கு திடீரென கொடுக்க காரணம் என்ன? என்றும் அவர் அப்படி பேசும் போது அமைதியாக இருந்த நிலையில் அதை ஏற்றுக் கொண்டாரா? என்றும் கேள்விகள் கிளம்பின.

பிஸ்மி ரஜினிகாந்தை முன்னாள் சூப்பர்ஸ்டார் என சொன்னது பெரும் விவாதத்தையே கிளப்பிய நிலையில், இயக்குநர் பிரவீன் காந்தி பேசியது பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

English summary

Praveen Gandhi slammed Vijay on Super Star row. He told nobody never try to become Puratchi Thalaivar and no one never touched the stardom of Super Star after Rajinikanth.