யோகிபாபு, ஓவியாவின் புதுப்படம் 'கான்ட்ராக்டர் நேசமணி'..#PrayforNesamani என்ற ஹேஷ்டேக் ஞாபகம் இருக்கா

சென்னை: அன்கா புரொடக்‌ஷன்ஸ் முதல் தயாரிப்பில் யோகிபாபு, ஓவியா நடிப்பில் உருவாகும் 'கான்ட்ராக்டர் நேசமணி' படத்தின் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் தொடங்கியது.

நடிகர் யோகிபாபுவும், நடிகை ஓவியாவும் இணைந்து ஒரு திரைப்படத்தில் நடிக்கவிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகிவந்த நிலையில், அந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் தொடங்கியுள்ளது..

யோகிபாபு, ஓவியா கூட்டணியில் தயாராகும் படத்திற்கு 'கான்ட்ராக்டர் நேசமணி' என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. அத்துடன் படத்தின் டைட்டில் லுக் போஸ்டர் அண்மையில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

ரியல் 'Contractor நேசமணி’ வடிவேலு தான்.. யோகி பாபு, ஓவியா டைட்டிலுக்கு ரசிகர்கள் எதிர்ப்பு!

English summary

Actor Yogi Babu and Actress Oviya starring Contractor Nesamani is a Science fiction movie dedicated for childrens. Before in twitter, #PrayforNesamani Hashtag was the trend and now it has changed to this new title.