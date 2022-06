என்கிட்ட இதை எல்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க...பிரேமம் டைரக்டர் சொன்ன பகீர் தகவல்

சென்னை : தயவு செய்து என்னிடம் இதை எல்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க என பிரேமம் பட டைரக்டர் அல்போன்ஸ் கூறி இருப்பது ரசிகர்களை மட்டுமல்ல அனைவரையுமே அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

தமிழில் நேரம் படத்தை இயக்கி டைரக்டராக அறிமுகமானவர் அல்போன்ஸ் புத்திரன். மலையாளத்தில் பிரேமம் படத்தை இயக்கி அனைவரையும் திரும்பிப் பார்க்க வைக்கும் அளவிற்கு மெகா ஹிட் படத்தை கொடுத்தார். இந்த படம் அனைத்து மொழிகளிலும் செம ஹிட் அடித்தது.

In his latest tweet Premam director Alphonse Puthren wrote that don't expect a film from him like Neram or Premam. Now he directing Nayanthara starring Gold movie. This movie will planned release on August 19th this year. Along with Gold,he also directing another movie with Nayanthara titled as Pattu.