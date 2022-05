ரஜினி, கமலுக்கு நூல் விடும் பிரேமம் டைரக்டர்...நைசா ஆசையை சொல்லிட்டாரே

சென்னை : பிரேமம் படத்தை இயக்கிய பிரபலமான அல்போன்ஸ் புத்திரன், ரஜினி மற்றும் கமலை இயக்க வேண்டும் என்ற தனது ஆசையை மிக நாசுக்காக, அழகாக சொல்லி இருப்பது அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது.

மலையாளத்தில் நிவின் பாலியை வைத்து நேரம் படத்தை இயக்கி டைரக்டராக அறிமுகமானவர் அல்போன்ஸ் புத்திரன். தொடர்ந்து பிரேமம் படத்தை இயக்கி பிரபலமானார். மலையாளத்தில் இயக்கப்பட்ட இந்த படம் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் ஆனது. மற்ற மொழிகளிலும் ரீமேக் செய்யப்பட்டு, அந்த படங்களும் ஹிட் ஆனது.

படத்தை பார்த்து ரஜினி சொல்லட்டும்... சமூகவிரோதி யார் என்பதை , எஸ்.எஸ்.ராஜ் பேட்டி

English summary

Premam director Alphonse Puthiren tweeted that he wished to direct Rajini and Kamal. If possible he had scripts for both of them. Master producer Britto also commented on Alphonse Puthiren's tweet. Netizens requested to direct Mohanlal before Rajini-Kamal projects.