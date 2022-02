இருக்கு...இல்ல...இருக்கு...மீண்டும் மீண்டும் குழப்பும் பிரேம்ஜி

சென்னை : திருமண விஷயத்தில் அடிக்கடி முடிவை மாற்றி குழப்பி வருகிறார் நடிகர் பிரேம்ஜி. இதனால் சினிமா வட்டாரங்கள், ரசிகர்கள் என அனைவரும் குழம்பிப் போய் உள்ளனர். இவர் என்ன தான் சொல்ல வருகிறார் என கேட்டு வருகிறார்கள்.

இசையமைப்பாளர் கங்கை அமரனின் இளைய மகன் பிரேம்ஜி. இசையமைப்பாளர், நடிகர், பாடகர், பாடலாசிரியர் என பல முகங்களைக் கொண்டவர் பிரேம்ஜி. 42 வயதாகும் பிரேம்ஜி இதுவரை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. அவருக்கு திருமணத்தில் விருப்பம் இல்லை என கூறி வந்ததாக கூறப்பட்டது. இருந்தாலும் வீட்டில் உள்ளவர்கள் தொடர்ந்து பேசி பிரேம்ஜியை திருமணத்திற்கு சம்மதிக்க வைத்துள்ளனர்.

English summary

Recently, some rumours have spread that Premji is in love with playback singer Vinaitha. They are planning to get married. But Premji denied these rumours, saying he had no idea about marriage.