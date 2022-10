பிரபாஸ் - பிரசாந்த் நீல் கூட்டணியில் இணைந்த பிருத்விராஜ்… மிரட்டலான போஸ்டருடன் அசத்தல் அப்டேட்

ஐதராபாத்: 'கேஜிஎஃப்' மூலம் இந்திய திரையுலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்தவர் இயக்குநர் பிரசாந்த் நீல்.

அதேபோல், 'பாகுபலி' படத்திற்குப் பின்னர் பான் இந்தியா ஸ்டாராக ஜொலித்து வருகிறார் பிரபாஸ்.

இவர்கள் இருவரது கூட்டணியில் உருவாகி வரும் 'சலார்' படத்தில் மலையாள டாப் ஹீரோ ஒருவரும் இனைந்துள்ளதை படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

பாகுபலி பாதி கேஜிஎஃப் மீதி… 10 மொழிகளில் சூர்யா 42… படு மிரட்டலாக வெளியான மோஷன் போஸ்டர்

English summary

Prabhas starrer Salaar will release worldwide on September 28th next year. Prashant Neel directing this film is shaping up to be huge. In this case, Prashanth Neel released a massive poster of Prithviraj. And he announced Prithviraj playing the character of Varadharaja Mannar in Prabhas' Salaar. This poster was revealed for Prithviraj's Birthday.