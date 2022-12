என்னது பிரியா பவானி சங்கர் நடிப்புக்கு முழுக்கா.. அறிமுகப்படுத்திய மேயாத மான் இயக்குநர் ட்வீட்!

சென்னை: காதலனோடு புதிய வீட்டில் குடியேற போவதாக நடிகை பிரியா பவானி சங்கர் அறிவித்த நிலையில், அவர் சினிமாவில் இனிமேல் நடிக்கப் போவதில்லை என இயக்குநர் ரத்னகுமார் போட்டுள்ள ட்வீட் பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

செய்திவாசிப்பாளராக இருந்து, சின்னத்திரை சீரியல்களில் நடித்து வந்த பிரியா பவானி சங்கர் ரத்னகுமார் இயக்குநராக அறிமுகமான மேயாத மான்படத்தில் தான் ஹீரோயினாக அறிமுகமானார்.

முதல் படத்திலேயே பிரியா பவானி சங்கர் நடிப்புக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டுக்கள் கிடைத்தன. தொடர்ந்து தமிழ் சினிமாவில் ஏகப்பட்ட நல்ல படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

காதல்னா இப்படி இருக்கணும்..பீச் ஓரத்தில் புது வீடு..பிரியா பவானி சங்கரின் இன்ஸ்டா போஸ்ட்!

