இதுதான் குடியும் குடித்தனமுமா வாழ்றதா.. வீட்டிலேயே பார் செட்டப் வைத்துள்ள பிரபல நடிகை!

சென்னை: புதிதாக கட்டிய தனது வீட்டில் பார் செட்டப்பும் வைத்திருப்பதை வெளிப்படையாக காட்டி பிரபல நடிகை வெளியிட்டுள்ள ஹோம் டூர் வீடியோ பலரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

செய்திவாசிப்பாளர், சினிமா நடிகை, சின்னத்திரை நடிகை மற்றும் யூடியூபர் என பன்முகத் திறமை கொண்டவர் நடிகை பிரியா பிரின்ஸ்.

பசங்க, வானவராயன் வல்லவராயன் உள்ளிட்ட சில படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.

தெலுங்கில் அறிமுகமாகும் பிரியா பவானி சங்கர்...யாருக்கு ஜோடி தெரியுமா?

English summary

Kannana Kanne Serial Villi actress Priya Prince setup a bar at her home shocks and surprises fans. She showing her dream home to her fans in her youtube channel. Many fans and wellwishers congratulates her.