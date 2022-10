வெங்கட் பிரபு – நாக சைதன்யா கூட்டணியில் இணைந்த பிரபலங்கள்… அடுத்தடுத்து வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு

சென்னை: மாநாடு, மன்மத லீலை படங்களைத் தொடர்ந்து நாக சைதன்யா நடிக்கும் படத்தை இயக்கி வருகிறார் வெங்கட் பிரபு.

நாக சைதன்யாவின் 22வது படமாக உருவாகும் NC 22 படத்திற்கு இளையராஜாவும் யுவன் சங்கர் ராஜாவும் இசையமைத்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் NC 22 படத்தில் நடிக்கும் நடிகர்கள் குறித்து படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

Venkat Prabhu is directing Naga Chaitanya's 22nd film. The shooting of this film is going on in Hyderabad. The film team has announced that Priyamani and Premji will act in NC 22.