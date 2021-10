இம்போர்டட் நாய்.. பிரியங்காவை பங்கமாக கலாய்த்த அபிஷேக்.. எல்லாம் வருண் செய்த லீலை!

சென்னை: பஞ்ச தந்திர டாஸ்க்கில் நீர் காயினை சொந்தமாக்கிய வருண் பாத்ரூம் ஏரியாவை தனது கட்டுப்பாட்டுக்கள் வைத்துக் கொண்டார்.

சக போட்டியாளர்கள் அனைவரும் பாத்ரூம் செல்ல வேண்டும் என்றால் தன்னிடம் அனுமதி வாங்கி விட்ட பிறகே செல்ல வேண்டும் என கண்டிஷன் போட்டார்.

பாத்ரூம் போக வந்த பிரியங்காவை நாய் மாதிரி நடிக்க சொன்ன வருணிடம் அப்படியே நாயாகவே மாறி பிரியங்கா செய்த சேட்டைகள் ரசிக்கும் படியாக இருந்தது.

English summary

Varun orders Priyanka to act like a dog for use bathroom after he turned leader in the bathroom area with his Water coin.