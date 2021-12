நீயெல்லாம் ஒரு பொம்பளையா.. மோசமாக சண்டை போட்டுக் கொண்ட தாமரை மற்றும் பிரியங்கா!

சென்னை: ச்சீ.. தூ.. என்றும் நீயெல்லாம் ஒரு பொம்பளையா என்றும் எல்லை மீறிய வார்த்தைகளை போட்டு பிரியங்கா மற்றும் தாமரை போட்டுக் கொண்ட சண்டை ரசிகர்களை அதிர வைத்துள்ளது.

மற்ற ரியாலிட்டி ஷோக்களை விட பிக் பாஸ் இன்னமும் ஏன் ஹைலைட்டாக தெரிகிறது என்றால் இது போன்ற சர்ச்சைகள் மிகுந்த சீன்களால் தான்.

தாமரைக்கு தான் தான் என எல்லாவற்றையும் சொல்லிக் கொடுத்து வளர்த்ததாக பிரியங்கா நொடிக்கு நொடி பேசுவது எல்லாம் தவறான விஷயம் என ரசிகர்கள் திட்டி வருகின்றனர்.

தாமரை அப்பாவியா?.. நடிக்கிறாரா?.. ஹவுஸ்மெட்டுகளிடம் வசமாக சிக்கினார் !

