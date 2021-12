என்னது பிரியங்கா ஜாலியான பொண்ணு இல்லையா? கமலுக்கு எதிராக கொந்தளிக்கும் பிரியங்கா ஆர்மி!

சென்னை: கன்ஃபெஷன் ரூமிற்குள் அழைத்து பிரியங்காவை நீங்களே உங்களை ஜாலியான பொண்ணுன்னு சொல்லிக்கிறீங்க என கமல் விளாசும் காட்சிகளை பார்த்து பிரியங்கா ஆர்மியினர் ரொம்பவே அப்செட் ஆகி உள்ளனர்.

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியை 83 நாட்களாக அனைத்து புரமோக்களிலும் இடம்பெறும் அளவுக்கு கன்டென்ட் கொடுத்து காப்பாற்றி வரும் எங்கள் தானை தலைவி பிரியங்காவை கமல்ஹாசன் எப்படி அப்படி சொல்லலாம் என கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

ஒவ்வொரு வாரமும் ராஜுவுக்கு அடுத்தபடியாக பிரியங்கா சேவ் ஆகி வரும் நிலையில், மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய ரசிகர் கூட்டத்தை பெற்றுள்ளார் பிரியங்கா என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கன்ஃபெஷன் ரூமில் தாமரை, பிரியங்கா, அக்‌ஷரா மற்றும் அமீரை கதற விடும் கமல்.. அனல் பறக்கும் புரமோ!

English summary

Priyanka Army slams Kamal Haasan for roasting her in confession room talks after third promo out. They said Priyanka is a really jolly girl to Kamal via their comments.