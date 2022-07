நீச்சல் குளத்தில் தங்கையுடன் கும்மாளம்.. பிகினியில் பிறந்தநாள் கொண்டாடிய பிரியங்கா சோப்ரா!

மும்பை: நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா தனது தங்கை பரிணீத்தி சோப்ரா, கணவர் நிக் ஜோனஸ், குழந்தை மற்றும் நண்பர்களுடன் நீச்சல் குளத்தில் பிகினி உடையில் பிறந்தநாளை கொண்டாடிய புகைப்படங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

40 வயதை கடந்தாலும் ஹாட்னஸ் குறையாமல் அப்படியே இருக்கும் பிரியங்கா சோப்ரா பாலிவுட், ஹாலிவுட் என அசத்தி வருகிறார்.

வாடகைத் தாய் மூலம் பெற்ற குழந்தையின் முகத்தை மட்டும் மறைத்து அவர் வெளியிட்டு இருக்கும் புகைப்படங்கள் சர்வதேச அளவில் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

English summary

Priyanka Chopra celebrates her birthday party at swimming pool photos out now. She went to Mexico for her 40th birthday celebration with family and friends.