தாமரைக்கு ரெட் கார்டு கொடுங்க.. கொதித்தெழுந்த பிரியங்கா ஆர்மியினர்.. கமல் என்ன செய்ய போகிறார்?

சென்னை: எப்படியோ இந்த சண்டைக்கு இந்த வெள்ளிக் கிழமையே தாமரை நல்ல சோறு ஆக்கிப் போட்டு பிரியங்காவை கரெக்ட் செய்து விடுவார்.

ஆனால், இன்று தாமரை மற்றும் பிரியங்கா இடையே நடந்த அடிதடி சண்டை பிரியங்கா ரசிகர்களை கொதித்தெழ செய்துள்ளது.

பிரியங்காவின் நெஞ்சிலேயே தாமரை அடித்து விட்டார். அவருக்கு ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளியே துரத்துங்க என பிரியங்காவின் ஆர்மியினர் தாமரைக்கு எதிராக பொங்கி உள்ளனர்.

நீயெல்லாம் ஒரு பொம்பளையா.. மோசமாக சண்டை போட்டுக் கொண்ட தாமரை மற்றும் பிரியங்கா!

English summary

Priyanka Fans asks Red Card for Thamarai who hardly hits Priyanka in egg brake task also she used so many cuzz words against Priyanka.