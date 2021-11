அந்த பிரச்சனை தான் காரணமா? ராஜுவை டார்கெட் பண்ணும் பிரியங்கா.. தேவையில்லாமல் ஒரு சண்டை!

சென்னை: ராஜு ஜெயமோகன் பிக் பாஸ் வீட்டில் எந்த வேலையும் செய்யாமல் ஒபி அடிக்கிறார் என அவருடன் சண்டைக்கு சென்றார் பிரியங்கா.

நேற்றைய எபிசோடில் தான் பாவனிக்கும் ராஜுவுக்கும் இடையே உள்ள பனிப்போரை தீர்த்து வைக்க பாடுபடுவதாக நடித்தார் பிரியங்கா.

இந்நிலையில், தற்போது ராஜுவை வேண்டும் என்றே தவறாக காட்ட வேண்டும் என்கிற நோக்கில் பிரியங்கா சண்டை போட்டதாக ராஜுவே கூறியது பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

பாவனியை ராஜு கட்டிப்பிடித்து கன்னத்தை கிள்ள வைக்க பிளான் பண்ண பிரியங்கா.. எல்லாம் எதுக்கு தெரியுமா?

English summary

Priyanka makes fight with Raju for not cleaning vessels and later she again joins with him and feel for not others try to resolve their issues.