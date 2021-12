அம்மாவிடம் நிரூப்பை மாட்டி விட்ட பிரியங்கா.. வேறு வழியில்லாமல் ஃபிரண்ட் ஆன நிரூப்.. வருண் எங்கடா?

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 5வது சீசன் ஆரம்பித்ததில் இருந்தே பிரியங்காவின் பெரிய புராணம் தான் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

இன்றைய இரண்டாவது புரமோவிலேயே பிரியங்காவின் அம்மா மற்றும் சகோதரர் வருவதை காட்டிய நிலையில், மூன்றாவது புரமோவிலும் அவர்களே இடம்பெற்றுள்ளனர்.

கொரோனாவிற்கு பிறகு மீண்டும் விக்ரம் படத்தின் சூட்டிங்கில் இணைந்த உலகநாயகன்

வருண், அமீர், சஞ்சீவ் மற்றும் தாமரையின் குடும்பங்கள் எங்கே என ரசிகர்கள் கேட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Priyanka mother and brother talks to Niroop and try to solve the issues with Priyanka and Niroop also her mother told maintain friendship after the show ends now give a good fight to move yourself forward.