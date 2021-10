உருவானது குரூப்பிசம்...ஓப்பனாக பேசிய பிரியங்கா...கவுன்ட்டர் கொடுத்த நிரூப்

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி இரண்டாவது துவங்கி உள்ளது. முதல் வாரத்திலேயே அனைவரின் மனதையும் கவர்ந்த நளீதா மாரிமுத்து, அனைவருக்கும் அதிர்ச்சி கொடுத்து வெளியேறினார். அவர் வெளியேறியதற்கான காரணம் என்னவென்று இதுவரை சரியாக தெரியவில்லை.

இந்நிலையில் இந்த வாரத்திற்கான வீட்டின் தலைவரை தேர்வு செய்யும் டாஸ்க் நடத்தப்பட்டு, பிக்பாஸ் சீசன் 5 ன் முதல் தலைவராக தாமரை தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதைத் தொடர்ந்து இந்த வாரத்திற்கான நாமினேஷன் ப்ரோசஸ் துவங்கியது.

English summary

Priyanka opens up groupism in bigg boss 5 house with abishek and niroop. already three to four groups in bigg boss house. priyanka, abishek and niroop are in one gang.