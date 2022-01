பயப்படுற அளவுக்கு ஒண்ணும் ஆகல.. மருத்துவமனையில் இருந்து பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு திரும்பிய பிரியங்கா!

சென்னை: ஈரமான ரோஜாவே 2 மற்றும் செந்தூரப்பூவே சீரியல் நடிகர்கள் வந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க பிரியங்காவுக்கும் ராஜுவுக்கும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில், பிரியங்காவுக்கு திடீரென உடல் நிலை சரியில்லாமல் போனது.

மருத்துவமனைக்கு பிரியங்காவை அனுப்பி வைத்த நிலையில், அவருக்கு என்ன ஆனதோ? இனி திரும்பி வருவாரா? மாட்டாரா? என ரசிகர்கள் புலம்பித் தவித்தனர்.

இந்நிலையில், எபிசோடின் இறுதியிலே பிரியங்கா திரும்பி வந்தது ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியது.

English summary

Priyanka returns from hospital after a medical check up and take rest in Bigg Boss house scenes also shows in end of the episode.