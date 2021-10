பிரியங்காவை டிரோல் செய்ய வேண்டாம்....ரசிகர்களை எச்சரிக்கும் தம்பி

சென்னை : விஜய் டிவியின் பிரபலமான தொகுப்பாளர்களில் ஒருவரான பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே, தற்போது கமல் தொ/கத்து வழங்கும் பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டுள்ளார். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது 20 நாட்களை கடந்துள்ளது.

ஆரம்பத்தில் ஜாலியாக பேசி, ஃபன் செய்து ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி, பிக்பாஸ் வீட்டில் உள்ள அனைவரின் மனதையும் கவர்ந்தார் பிரியங்கா. அவரிடம் பேச அனைவரும் ஆசைப்படுவதாக அவரே ஆரம்பத்தில் ஒரு முறை சொல்லியிருந்தார். சமையல், பேச்சு என அனைத்திலும் அனைவரின் மனதிலும் இடம்பிடித்தார்.

Priyanka's brother rohit deshpandey warns fans in social media that don't trolls priyanka. she will definetly entertain you. he questioned why so much hater on priyanka.this is just a game show. just watch and enjoy.