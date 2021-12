இவனுங்களுக்கு எல்லாம் ஏன்டா எலிமினேஷன் ஆக மாட்டேங்குது...கதறும் பிரியங்கா

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 65 வது நாளான இன்று அமீர், பாவ்னி இடையேயான உறவு பற்றியே அதிகம் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதுவரை பாவ்னி, அபினய் இடையேயான உறவு பற்றியே வீட்டில் உள்ள பலரும் பேசி வந்தனர். ஆனால் பாட்டில் டாஸ்க்கின் போது, பாவ்னியை லவ் பண்ணுறியா என அபினய்யிடம் நேரடியாகவே கேட்டார்.

ராஜுவின் இந்த கேள்விக்கு மற்ற போட்டியாளர்கள் மட்டுமல்ல, இதை பார்த்துக் கொண்டிருந்த ரசிகர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். பிறகு தனது கேட்டது தவறு என்பதை உணர்ந்து அனைவர் முன்னிலையிலும் பாவ்னி மற்றும் அபினய்யிடம் மன்னிப்பு கேட்டார் ராஜு. இருந்தாலும் ராஜு கேட்டது தன்னை மிகவும் காயப்படுத்தியதாக கூறி பலரிடமும் சொல்லி அழுதார் பாவ்னி.

ஆனால் ராஜு இப்படி கேட்டு விட்டாரே என அனைவரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கையில், அமீர்- பாவ்னி நெருக்கமாக பேசி, பழக துவங்கினர். இதை பார்த்து அபினய் காண்டாவதும் காட்டப்பட்டது. இதனால் ராஜு கேட்டது உண்மை தானோ என அனைவரின் மனதிலும் தோன்ற துவங்கியது.

English summary

Priyanka trolls amir and pawni talks with humour. amir said he was a bigg fan of pawni before coming to the show. he had a crush with her. priyanka asked why these persons had no elimination.