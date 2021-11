பாவனியை ராஜு கட்டிப்பிடித்து கன்னத்தை கிள்ள வைக்க பிளான் பண்ண பிரியங்கா.. எல்லாம் எதுக்கு தெரியுமா?

சென்னை: பாவனிக்கும் ராஜுவுக்கும் இடையே இன்னமும் பனிப்போர் நிலவி வரும் நிலையில், பாவனியை ராஜு கட்டிப்பிடிக்க வைக்க பிரியங்கா செய்த முயற்சி ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கியது.

பிரியங்காவின் கண்ணாடியாய் ராஜு செயல்பட்டு வரும் நிலையில் பாவனி ராஜுவின் சண்டையை தீர்த்து வைக்க பிரியங்கா பலமாக திட்டம் போட்டார்.

ஆனால், கடைசி வரை அது ஒர்க்கவுட் ஆகவில்லை என்பது தான் சோகக் கதை.

என்ன மாதிரியே நீங்களும் ஒரு பேக்கு.. அக்‌ஷரா மீது உங்களுக்கு பொறாமை.. பிரியங்காவை பங்கம் பண்ண ராஜு!

English summary

Priyanka try to sort out the issues between Pavani and Raju in a funny way didn’t workout. Raju avoid to hugs Pavani while the mirror task.