மன்மத லீலை பாத்துட்டு கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு குடுப்பாங்களான்னு தெரியல - அசோக் செல்வன்!

சென்னை : இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு மாநாடு வெற்றியைத் தொடர்ந்து ஆக்ஷன் படம் எடுப்பார் என ரசிகர்கள் பலரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில் இப்போது மன்மதலீலை என்ற படத்தை இயக்கியுள்ளார்

Manmatha leelai | Samyuktha Hegde | Riya Suman | ரொம்ப Enjoy பண்ணி நடிச்சோம் | Filmibeat Tamil

அசோக் செல்வன் ஹீரோவாக நடிக்க முழுக்க முழுக்க அடல்ட் காமெடியுடன் உருவாகியுள்ள இந்த படத்திற்கு பிரேம்ஜி அமரன் இசையமைத்துள்ளார்

இந்த நிலையில் சமீபத்தில் பேட்டியளித்த அசோக்செல்வன் மன்மதலீலை படம் பார்த்துட்டு கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு குடுப்பாங்களான்னு தெரியல என கலகலப்பாக பேசியுள்ளார்

English summary

Problems may come at the time of my marriage after the Release of Manmatha Leelai Says Ashok Selvan