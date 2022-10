அஜித்தால் விஜய்யின் வாரிசு படத்திற்கு வந்த சிக்கல்... கலக்கத்தில் தயாரிப்பாளர் தில் ராஜூ...

ஐதராபாத்: விஜய் நடிப்பில் வம்ஷி பைடிபள்ளி இயக்கும் வாரிசு திரைப்படத்தின் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழ், தெலுங்கில் உருவாகும் வாரிசு படத்தை தில் ராஜூ பிரம்மாண்டமாக தயாரித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், பொங்கலுக்கு வெளியாகும் வாரிசு படத்திற்கு அடுத்தடுத்து பல சிக்கல்கள் எழுந்துள்ளன.

English summary

Vijay starrer Varisu is releasing for Pongal. Meanwhile, Ajith's Thunivu in Tamil, Chiranjeevi's Mega 154 in Telugu, and Prabhas' Adipurush are also releasing for Pongal. Due to this, it has been reported that producer Dil Raju is worried that the collection of Varisu will decrease.