தளபதி 66 ஐதராபாத் ஷுட்டிங் முடிந்தது...போட்டோவுடன் அப்டேட் வெளியிட்ட தயாரிப்பாளர்

சென்னை : விஜய் நடித்து வரும் தளபதி 66 படத்தின் ஐதராபாத் ஷுட்டிங் நிறைவடைந்து விட்டதாக படத்தின் தயாரிப்பாளர் தில் ராஜு, போட்டோவுடன் அப்டேட் வெளியிட்டுள்ளார். இதில் அப்டேட்டை விட போட்டோவை தான் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

பீஸ்ட் படத்திற்கு பிறகு தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் படத்தில் நடித்து வருகிறார் விஜய். தளபதி 66 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த படத்தை ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா கிரியேஷன்ஸ் பேனரில் தில் ராஜு தயாரிக்கிறார். மெகா பட்ஜெட் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்திற்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார்.

தளபதி 66 படத்தின் ஷுட்டிங் ஏப்ரல் 6 ம் தேதி பூஜையுடன் துவங்கப்பட்டு, சென்னையில் ஒரு சில நாட்கள் மட்டும் நடத்தப்பட்ட ஷுட்டிங்கில் சிறிய பாடல் காட்சிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து ஐதராபாத் அன்னபூர்ணா ஸ்டூடியோவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் கட்ட ஷுட்டிங் நடத்தப்பட்டது. ஏப்ரல் 6 ம் தேதி துவங்கப்பட்ட ஷுட்டிங் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்றது.

English summary

Producer Dil Raju revealed that Thalapathy 66 Hyderabad shooting completed. He also shared a mass poster. In this poster he discussed with Vijay. Fans celebrate this poster and becomes trending. Sources said that next schedule of the shooting will begin soon in Chennai.