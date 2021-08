சூர்யா பட ரீமேக்கிற்கு இப்படி ஒரு சோதனையா... அப்படி என்ன தான் பிரச்சனை

மும்பை : இறுதிச்சுற்று படத்தை இயக்கிய சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்த படம் சூரரைப் போற்று. இந்த படம் கடந்த ஆண்டு அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் நேரடியாக ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. தியேட்டர்கள் மூடப்பட்டிருந்த சமயத்திலும், டிஜிட்டல் தளத்தில் வெளியாகி பிரம்மாண்ட வெற்றியை கண்ட படம் இது.

அனைவரின் பாராட்டுக்களையும், ஆதரவையும் பெற்றதுடன் ஓடிடி தளத்தில் அதிகமானவர்களால் பார்க்கப்பட்ட படம் என்ற சாதனையையும் பெற்றது சூரரைப் போற்று படம். பல சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களிலும் தேர்வு செய்யப்பட்ட இந்த படம், பல விருதுகளை வென்றது.

English summary

Guneet monga who was the co producer of suriya's soorarai pottru tamil version approached court to seek stay for hindi remake. And declined the news that akshay kumar to be replaced in suriya's maran role.