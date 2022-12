விஜய்க்கு 100 கோடி ஓக்கே, ஆனால் அவரு அப்படி பண்ணலாமா..? அஜித்தை விளாசிய தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன்

சென்னை: விஜய் - அஜித் இருவரும் வரும் பொங்கல் ரேஸில் நேருக்கு நேராக களமிறங்குகின்றனர்.

கோலிவுட்டின் உச்ச நட்சத்திரங்களான இருவருமே ஒரு படத்துக்கு 100 கோடி ரூபாய் வரை சம்பளம் வாங்குவதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில், விஜய், அஜித் இருவரின் சம்பளம் குறித்து தயாரிப்பாளர் கே ராஜன் கடும் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

English summary

Actors Vijay and Ajith are said to be getting a salary of Rs 100 crores for acting in a film. In this case, producer K Rajan has criticized Ajith's salary of Rs 100 crore.