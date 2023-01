விஜய்யை சூப்பர் ஸ்டார்ன்னு சொல்றது ஓவர்... பிரதீப் ரங்கநாதன் தான் நம்பர் 1: கடுப்பான கே ராஜன்

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு விஜய்யின் வாரிசு, அஜித்தின் துணிவு திரைப்படங்கள் ரிலீஸாகின்றன.

முன்னதாக விஜய் தான் கோலிவுட்டின் டாப் ஹீரோ என வாரிசு தயாரிப்பாளர் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

அதன்பின்னர் வாரிசு ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவில் விஜய்யை சூப்பர் ஸ்டார் என புகழந்தார் சரத்குமார்.

விஜய் தான் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் என்ற விவாதம் அனல் பறந்து வரும் நிலையில், தயாரிப்பாளர் கே ராஜன் இதுகுறித்து விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

Actor Vijay is rumored to be the next superstar of Kollywood. Producer K Rajan commented on this. He has criticized that it is wrong to call Vijay a superstar.