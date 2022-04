அஜித், விஜய்க்கு இது ஒரு பாடம்...ஹீரோக்கள் தான் டைரக்டரை தேர்வு செய்கிறார்கள்...கே.ராஜன் ஆவேசம்

சென்னை : அஜித்துக்கு ஒரு விவேகம், விஜய்க்கு ஒரு பீஸ்ட், இங்கு ஹீரோக்கள் தான் டைரக்டரை தேர்வு செய்கிறார்கள். இது மாறணும் என தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் டாப் ஹீரோக்கள் மற்றும் அவர்களின் படங்கள் பற்றி பேசி உள்ள வீடியோ செம டிரெண்டாகி வருகிறது.

விஜய்யின் பீஸ்ட் படம் ரசிகர்கள், விமர்சகர்கள் உள்ளிட்டோர் பல்வேறு கருத்துக்களை கூறி வரும் நிலையில் பீஸ்ட் படம் பற்றியும், பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் தோல்வி அடைவது பற்றியும் ஆவேசமாக பேசி பேட்டி அளித்துள்ளார் தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன். பீஸ்ட் படம் தோல்வி அடைந்ததற்கு யார் காரணம் என்பதை இவர் வெளிப்படையாக பேசி உள்ளார்.

In his recent interview Producer K.Rajan spoke about Beast movie. He openly talked about the reason of Beast movie failure. He urged to reduce actors salary. Meanwhile K.Rajan praised KGF chapter 2 movie and said it was a quality movie.