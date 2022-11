விஜய்க்கு அவ்வளவு தான் மரியாதை..தமிழ் சினிமா மார்க்கெட்டை ஏன் கெடுக்கிறீர்கள்..கே.ராஜன் விளாசல்!

சென்னை : நடிகர் விஜய்க்கு ஆந்திராவில் 35 சதவீத தியேட்டர் தான் கிடைக்கும், அவருக்கு அங்கு அவ்வளவு தான் மரியாதை என தயாரிப்பாளர் கே ராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய 2 மொழிகளில் பொங்கலுக்கு வெளியாக உள்ளது. இப்படத்தை தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடிப்பள்ளி இயக்கி உள்ளார். பிரபல தெலுங்கு தயாரிப்பாளர் தில்ராஜு தயாரித்துள்ளார்.

ஆனால், தெலுங்கு தயாரிப்பாளர் சங்கம் பண்டிகை காலங்கில் நேரடி தெலுங்கு படங்களுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை அளித்து தியேட்டர்களை ஒதுக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றி உள்ளதால், விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படம் தெலுங்கில் வெளியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது

