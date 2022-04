தயாரிப்பாளர்களை கஷ்டப்படுத்தும் நடிகர்களின் பெயர்களை வெளியிடுவேன்...எச்சரித்த கே.ராஜன்

சென்னை : தயாரிப்பாளர்களை கஷ்டப்படுத்தும் நடிகர்களின் பெயர்களை வெளியிடுவேன் என கம்பெனி பட விழாவில் பேசிய தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் எச்சரித்துள்ளார். தயாரிப்பாளரிடம் சம்பள பாக்கியை கேட்டு நெருக்கடி கொடுக்கும் நடிகரின் பெயரை அடுத்த மேடையில் வெளியிடுவேன் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

ஸ்ரீ மகானந்தா சினிமாஸ் நிறுவனம் சார்பில் ஆர்.முருகேசன் தயாரித்திருக்கும் படம் 'கம்பெனி'. எஸ்.தங்கராஜ் இயக்கியிருக்கும் இப்படத்தில் பாண்டி, முருகேசன், திரேஷ் குமார், பிரித்வி, வலினா, காயத்ரி, வெங்கடேஷ், ரமா, சஞ்ஜீவ் பாஸ்கரன், சேலம் ஆர்.ஆர். தமிழ்செல்வன் ஆகியோர் நடித்திருக்கிறார்கள்.

ஏ.எஸ்.செந்தில்குமார் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ள இப்படத்திற்கு ஜுபின் இசையமைத்துள்ளார். விவேகா பாடல் எழுதியுள்ளார். இப்படத்தின் டிரைலர் மற்றும் இசை வெளியீட்டு விழா இன்று சென்னை பிரசாத் லேபில் நடைபெற்றது. இதில், இயக்குநர் பாரதிராஜா, தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ்.தாணு, தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன், நாக் ஸ்டுடியோ கல்யாணம், கில்டு தலைவர் ஜாக்குவார் தங்கம், சேலம் ஆர்.ஆர் தமிழ்செல்வன் உள்ளிட்ட பலர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்துக் கொண்டார்கள். பாரதிராஜா குத்துவிளக்கு ஏற்றி நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தார்.

நான் அந்த ஹீரோவை காதலித்தேனா..? ஷாக்கான ரைசா வில்சன்!

English summary

The "Company" movie's audio and trailer launch function were held in Chennai. Producer K.Rajan warned actors who threatened producers. He explained the producers' situation. He said that he would reveal the hero's name at the next stage.