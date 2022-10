ஜென்டில்மேன் 2 ஹீரோவை அறிமுகப்படுத்திய கே.டி. குஞ்சுமோன்... யார் இந்த சேதன் சீனு?

சென்னை: 1993ல் ஷங்கர் இயக்கத்தில் அர்ஜுன் நடித்து வெளியான 'ஜென்டில்மேன்' திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்தது.

ஜென்டில்மேன் படத்தை மிகப் பிரம்மாண்டமான பொருட்செலவில் கேடி குஞ்சுமோன் தயாரித்திருந்தார்.

இப்போது ஜென்டில்மேன் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை தயாரிக்க கேடி குஞ்சுமோன் ரெடியாகவுள்ளார்.

அஜித் பட இயக்குநருடன் இணையும் அதிதி ஷங்கர்... இது கொஞ்சம் புது காம்போவா இருக்கே!

English summary

Arjun starring Gentleman film directed by Shankar. KT Kunjumon the producer of this film, will now produce the second part of Gentleman. KT Kunjumon has announced that Chethan Cheenu will play the hero in this film.