முதல்வருக்கு உருக்கமான கடிதம்... ரூ.10 லட்சம் நிவாரண நிதி அளித்த கலைப்புலி தாணு

சென்னை : தனது வி கிரியேஷன்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் மூலம் ஏராளமான படங்களை தயாரித்தவர் கலைப்புலி எஸ்.தாணு. சக்தி கண்ணன் இயக்கத்தில் அர்ஜுன் நடித்த யார் என்ற படம் தான் தாணு முதலில் தயாரித்த படம்.

அதைத் தொடர்ந்து பல ஹிட் படங்களை கொடுத்துள்ளார் தாணு. லேட்டஸ்ட்டாக தனுஷ் நடித்த கர்ணன் படத்தை தயாரித்தார். இதைத் தொடர்ந்து விஜய் சேதுபதியை வைத்து 2 படங்களை தயாரிக்க போகிறார் தாணு.

English summary

Producer Kalaipuli S Thanu recently penned a heartfelt letter to the CM of Tamil Nadu MK Stalin, thanking him for his sincere efforts to help better the lives of people of the state.