விஜய்யின் தளபதி 66... ஷுட்டிங் துவங்கும் முன் ரிலீஸ் அப்டேட்... தயாரிப்பாளர் செம ஷார்ப் போல

சென்னை : விஜய் தற்போது நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் பீஸ்ட் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். பீஸ்ட் படம் இந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ஏப்ரல் மாதம் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு முடிவு செய்துள்ளதாம்.

பீஸ்ட் படத்தின் ஷுட்டிங் முடிப்பதற்கு முன்பே விஜய்யின் அடுத்த படமான தளபதி 66 படம் பற்றிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இந்த படத்தை பிரபல தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடிபல்லி இயக்க போவதாகவும், தயாரிப்பாளர் தில் ராஜுவின் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா கிரியேஷன்ஸ் இந்த படத்தை தயாரிக்க போவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது.

Producers of Vijay's Thalapathy 66 planned to release on 2023 pongal. Producers first choice was diwali release. But due to pandemic situation they had alternative choice for release.