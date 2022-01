ஆஹா...செம அப்டேட்டா இருக்கே...இன்னொரு மாநாடு எதிர்பார்க்கலாமோ ?

சென்னை : சிம்பு தற்போது நடித்து வரும் வெந்து தணிந்தது காடு படம் பற்றி ஒரே சமயத்தில் பல அப்டேட்கள் வெளியாகி உள்ளதால் ரசிகர்கள் படுகுஷியாகி உள்ளனர். வந்திருக்க அப்டேட்டை பார்க்கும் போது இந்த படமும் மாநாடு படம் ரேஞ்சிற்கு பிளாக்பஸ்டர் படமாக அமையும் என ரசிகர்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்க துவங்கி விட்டனர்.

நீண்ட இடைவெளிக்கு ஈஸ்வரன் படத்தின் மூலம் ரீஎன்ட்ரி கொடுத்துள்ள சிம்புவின் அடுத்த படமான மாநாடு பிளாக் பஸ்டர் படமாக அமைந்துள்ளது. தியேட்டர், ஓடிடி என அனைவரையும் கவர்ந்து, பாராட்டுக்களையும், விருதுகளையும் அள்ளி வருகிறது. திரைக்கதைக்கு டாக்ரேட் கொடுக்க வேண்டுமானால் அது மாநாடு படத்திற்கு கொடுக்கலாம் என பலரும் புகழும் அளவிற்கு டைம் லூப்பை மையமாகக் கொண்டு, சூப்பரான த்ரில்லர் படத்தை டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு கொடுத்திருந்தார்.

50 நாட்களை கடந்து 100 கோடிக்கும் வசூலை தொடர்ந்து வருகிறது. மாநாடு. இதனால் சிம்புவின் அடுத்தடுத்த படங்களின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது. மாநாடு படத்தை தொடர்ந்து டைரக்டர் கெளதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கும் வெந்து தணிந்தது காடு படத்தில் நடித்து வருகிறார் சிம்பு. ஏ.ஆர்.ஹ்மான் இசையமைத்துள்ள இந்த படத்தை ஐசரி கணேசனின் வேல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிக்கிறது.

In his recent interview Producer Isari ganeshan said that simbu's vendhu thanindhadhu kaadu movie to ready for april release.But release date depends upon pandemic situation. After completing VTK, immediately Corona Kumaru shooting will resume. These two movies are definetly released with in 2022.