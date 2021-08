மாநாடு முடிஞ்சது...அடுத்த பட அறிவிப்பை வெளியிட்ட சுரேஷ் காமாட்சி

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவராக இருக்கும் சுரேஷ் காமாட்சி, குறிப்பிடப்படும்படியான பல படங்களை தயாரித்துள்ளார். மிக மிக அவசரம், மாநாடு உள்ளிட்ட 6 படங்களை இதுவரை தயாரித்துள்ளார் சுரேஷ் காமாட்சி.

சிம்பு நடித்த புதிய சையின்ஸ் ஃபிக்சன், அரசியல், திரில்லர் படமான மாநாடு படத்தை சமீபத்தில் தான் தயாரித்து முடித்துள்ளார் சுரேஷ் காமாட்சி. வெங்கட் பிரபு இயக்கி உள்ள இந்த படம் தற்போது அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் வெளியான மாநாடு டிரைலர், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்க செய்துள்ளது.

யாரடி நீ மோகினி சீரியலின் முடிவு உங்கள் கையில்… ரசிகர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த ஜீ தமிழ் !

English summary

Suresh Kamatchi has announced the production of his next film. The film is being directed by director Ram. Nivin Pali is going to play the hero and Anjali as heroine. Soori is also set to act in an important role in this untitled movie.