மாநாடு படத்துக்கே இந்த நிலைமையா...தயாரிப்பாளர் போட்ட வேதனை ட்வீட்

சென்னை : விநியோகஸ்தர்களால் மாநாடு படத்திற்கு ஏற்பட்ட நிலைமையை வேதனையுடன் ட்வீட் செய்துள்ளார் தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி. இதற்கு ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியும், கவலையும் தெரிவித்துள்ளனர்.

105 இருந்து 72 கிலோவுக்கு வந்த சிம்பு.. ரசிகர்களை கண் கலங்க வைக்கும் 'அந்த' வீடியோ!

டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்த மாநாடு படம் பல பிரச்சனைகள், தடைகளை தாண்டி நவம்பர் 25ம் தேதி ரிலீசானது. இந்த படத்தை சுரேஷ் காமாட்சி தயாரித்திருந்தார். தியேட்டரைத் தொடர்ந்து ஓடிடி.,யிலும் மாநாடு படம் வெளியிடப்பட்டது. தியேட்டர், ஓடிடி என அனைத்திலும் மாநாடு படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட பலரும் சிம்பு மற்றும் எஸ்.ஜே.சூர்யாவின் நடிப்பை புகழ்ந்து தள்ளினர்.

மீண்டும் நிறுத்தப்பட்ட பிக்பாஸ் அல்டிமேட் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்...இப்போ என்ன பிரச்சனை தெரியுமா ?

English summary

Today Simbu's Maanaadu movie reached 75th day. On this day, producer suresh kamatchi shared his worry on distributors. He says that in spite of Maanadu crossing 75 days, the distributors haven’t settled the accounts yet. So producers and actors opting for OTTs is justified.