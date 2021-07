கவினின் லிஃப்ட் ரிலீஸ் எப்போ....தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்ட அசத்தல் அப்டேட் ?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 2 வில் பங்கேற்று பிரபலமான கவின், நெல்சன் திலீப்குமாரின் பல படங்களில் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றி உள்ளார். விஜய்யை வைத்து தற்போது நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கி வரு பீஸ்ட் படத்திலும் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றி வருகிறார்.

சாப்பிடவும் முடியாமல், மூச்சு விடவும் முடியாமல்.. பல நாட்களாக போராடும் சிறுவன்.. உதவுங்கள் ப்ளீஸ்

அத்துடன் அறிமுக இயக்குனரான வினீத் இயக்கும் லிஃப்ட் படத்தில் ஹீரோவாக நடித்துள்ளார். இந்த படத்தில் கவினுக்கு ஜோடியாக பிகில் படத்தில் நடித்த அம்ரிதா நடித்துள்ளார். இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் லாக்டவுன் அறிவிப்பதற்கு முன்பே முடிந்து விட்டது.

ரத்தம் சொட்ட சொட்ட கவின்.. 6 முன்னணி இயக்குநர்கள் வெளியிட்ட லிஃப்ட் மோஷன் போஸ்டர்!

English summary

Libra Productions who was the production house of kavin's Lift movie announced that movie will release only on theatres. movie to be released after threatres open with 100 percent