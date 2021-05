ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருக்கு.. ஆசிரியரை சஸ்பெண்ட் செய்தால் மட்டும் போதுமா.. குஷ்பு விளாசல் #PSBB

சென்னை: பத்ம சேஷாத்ரி பாலபவன் பள்ளியின் வணிகவியல் ஆசிரியர் ராஜகோபாலன் மீது மாணவிகள் தொடர்ச்சியாக அளித்த பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை எழுப்பி உள்ளது.

அரசியல் தலைவர்களும் சினிமா பிரபலங்களும் பொது மக்களும் தொடர்ந்து தங்களின் கண்டனங்களை எழுப்பி வருகின்றனர்.

சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியர் ராஜகோபாலனை பள்ளி நிர்வாகம் பணி இடைநீக்கம் செய்துள்ள நிலையில், அதுமட்டும் போதுமா? என நடிகையும் பாஜகவை சேர்ந்தவருமான குஷ்பு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Khushbu tweet, “It's shocking to read about sexual harassment in PSBB school in chennai. Suspending the teacher alone will not help,immediate inquiry n stern action, if found guilty,should be taken.”